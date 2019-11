Elpida hat einen kritischen Punkt in ihrem Leben erreicht – unstillbare Wünsche, die Sehnsucht nach Liebe, ihr eigener Körper, ja sogar die Zeit selbst scheinen sich gegen die Routine zu verschwören, die sie als Frau und Mutter ertragen hatte.

Als ihr schwacher Halt an der Realität zu zerbröckeln beginnt, ist Elpida unsicher, was real ist und was ihre Vorstellungskraft ist, was sie an den Rand der Katastrophe führt. Kann eine »Pause« einen Neustart für sie bedeuten?

Der erste Featurefilm der zyprischen Regisseurin gewann beim Hellas Filmbox Festival 2019 den ersten Preis der Newcomer im Griechischen Kino. Zentraler Punkt im Werk von Tonia Mishiali ist die Vielfältigkeit der weiblichen Wahrnehmung und der Kampf um Gleichberechtigung. Sie nahm weltweit an vielen Festivals teil und gewann einige Preise.

Tonia Mishiali wird bei der Vorstellung anwesend sein.