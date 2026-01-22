Pavelo & Schnell veröffentlichen am 07. November 2025 ihr bereits drittes Album “Sohn”. Passend dazu kündigen sie die gleichnamige Tour für Anfang 2026 an.

Inzwischen können Pavelo & Schnell auf eine Reihe von atemberaubenden Shows zurückblicken. Von Supports für Salò und Ikkimel oder Festivalshows bei der Fusion oder dem Immergut bis hin zu eigenen Touren und Shows – als Highlights natürlich dem selbst veranstalteten und lange im Vorfeld ausverkauften Tanz in der Tonne in Berlin vor 1.200 feiernden Fans.

Pavelo & Schnell vereinen Ekstase, Tanzbarkeit und Melancholie, wodurch die Shows nicht nur Abriss; sondern auch Tiefgang versprechen. “Sohn” ist erneut ein Zeugnis aus Innen- und Nachtleben und knüpft dort an, wo die Band mit ihren ersten Alben “Volumen & Kraft” und “Autoradio” begann. Ein festes Genre sucht man vergebens: Die sogenannte Neue Neue Deutsche Welle, Indie, Rave, Italo – P&S verstehen es weiterhin, zu überraschen und unvorhersehbar zu bleiben. Nicht nur beim neuen Album “Sohn”, sondern auch live auf den Bühnen.