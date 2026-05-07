Pavillon und Grottenwerk - Zeitvertreib am Grafenhof

Was machten eigentlich die adeligen Damen und Herren den ganzen Tag? Sie verbrachten einen Großteil ihrer Zeit mit Promenieren, das als „lustiger Zeit-Vertreib im Grünen“ und als „unschuldige und doch sehr anmuthige Ergötzlichkeit“ galt.

Die Führung durch Schloss und Schlossgarten entführt in die Welt des Barock ‒ und ermöglicht den Blick in ein fast vergessenes, sonst nicht zugängliches Parkgebäude: den Teepavillon mit Grotte.