Pavlenko & Kowollik

Jakow Pavlenko (Violine), Sonja Kowollik (Klavier): Mit ihrem Programm „Über den Dächern von Paris“ lädt das Duo zu einem facettenreichen Streifzug durch die französische Musik zwischen Spätromantik und Moderne ein.

Die Musik gleicht einer Klangreise über die Dächer von Paris, wo Raffinesse, Ausdruckstiefe und stilistische Vielfalt voller Charme und Noblesse aufeinandertreffen. Große Klassiker und kleine Schätze eröffnen den Blick auf ein Paris der Gegensätze: verträumt und doch pulsierend, zart aber voller Energie und Kraft. Gefördert durch die Konzertförderung Deutscher Musikwettbewerb des Deutschen Musikrates und die GVL T. Dubois, Ballade, M. Ravel, Violinsonate Nr. 2 G. Fauré, Berceuse op. 16 M. Ravel, „Tzigane“ L. Boulanger, Deux Morceaux C. Franck, Violinsonate A-Dur.