Wonderlust Tour 2025 - präsentiert von MusiX, GoodTimes, Eclipsed.

Harte Rocksounds vereint mit melodischen Klängen, dazu eine einzigartige Stimmfarbe – und die Mischung ist perfekt. Seit mehr als vier Jahrzehnten gibt es Pavlov’s Dog, in Deutschland und Großbritannien genießen sie höchstes Ansehen. Die Band um Sänger David Surkamp ist ein echtes Urgestein des Progressive Rock. Im Oktober 2025 kehrt die Band mit ihrem neuem Album "Wonderlust" zurück auf die Bühnen Europas – begleitet von der Wiederveröffentlichung ihres Back-Katalogs durch Ruf Records. Ein Ereignis für alte wie neue Fans.