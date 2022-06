Sommerferienworkshop: Mix it! Musik und Collage / Ludwigsburg

L210730

Musik und Kunst sind wie Bruder und Schwester. Manche Kunst ist von der Musik inspiriert, manches Lied von der Kunst. Bring dein Lieblingslied mit, das du visualisieren willst und lass dich zu neuen Bildern und Collagen inspirieren. So bringen wir diese Geschwister zusammen. Wir werden hauptsächlich mit Zeitschriften, Zeitungen und anderen Druckmedien arbeiten und Collagen entwickeln und du lernst dabei verschiedene Techniken kennen. Sally Grayson ist Musikerin der Band Black Swift und Künstlerin aus den USA und bekannt durch The Voice of Germany. Vor ihrer Musikerkarriere studierte sie Bildende Kunst in Minnesota und entwickelt eigene Collagen zu ihren Songs und Plattencovern.

Gebühr: 51,50 Euro inkl. Material/Brennkosten (41,20 Euro für Labyrinth-Jahreskursteilnehmer im Schuljahr 2021/2022)

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 17. Juli 2022

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg

Anmeldeformulare unter www.kunstschule-labyrinth.de