Sommerferienworkshop: Perspektivisches Zeichnen / Ludwigsburg

L210733

In diesem Workshop erlernt ihr die Grundlagen des perspektivischen Zeichnens anhand von Gegenständen und Räumen. Am Ende des Kurses zeichnen wir einen fantastischen Raum, in dem die unmöglichsten Dinge am richtigen Platz sitzen. Für alle Kinder, die gern und viel zeichnen und etwas Neues lernen wollen. Wenn vorhanden, bringt gern euer eigenes Lineal mit.

Gebühr: 51,50 Euro inkl. Material/Brennkosten (41,20 Euro für Labyrinth-Jahreskursteilnehmer im Schuljahr 2021/2022)

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 17. Juli 2022

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg

Anmeldeformulare unter www.kunstschule-labyrinth.de