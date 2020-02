Die Animationsserie Paw Patrol von Nickelodeon und Spin Master lässt seit einigen Jahren die Herzen von Kindern auf der ganzen Welt höher schlagen.

In Deutschland ist die erfolgreichste TV-Serie für Kinder im Vorschulalter seit 2016 bei SUPER RTL zu sehen. Angeführt von ihrem Freund und Lehrer Ryder, bewältigen die mutigen Hundewelpen Chase, Marshall, Rocky, Tracker, Skye, Rubble, Zuma und Everest darin als Paw Patrol gemeinsam die verschiedensten Aufgaben zum Wohle der Sicherheit der Bewohner der „Abenteuerbucht“. Jetzt kommt die erfolgreiche TV-Serie erstmalig als große Live-Show nach Deutschland und Österreich: die cleveren Helfer auf vier Pfoten stürzen sich in der energiegeladenen Bühnen-Produktion "Paw Patrol Live! Das grosse Rennen" mutig in ein actiongeladenes Abenteuer voller Musik und jeder Menge Spaß: Am Tag des großen