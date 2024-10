Das Welpenrudel ist zurück – PAW Patrol mit neuer Bühnenshow:

PAW Patrol Live! „Das große Piratenabenteuer“ ab September 2024 auf großer Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die von Spin Master Entertainment produzierte Animationsserie PAW Patrol lässt die Herzen von Kindern auf der ganzen Welt seit vielen Jahren höherschlagen. In Deutschland ist PAW Patrol seit 2016 bei SUPER RTL zu sehen und hat sich zur populärsten TV-Serie für Kinder im Vorschulalter entwickelt. Angeführt von ihrem Freund und Lehrer Ryder bewältigen darin die mutigen Hundewelpen Chase, Marshall, Rocky, Tracker, Skye, Rubble und Zuma als PAW Patrol gemeinsam die verschiedensten Aufgaben und Herausforderungen zum Wohle der Sicherheit der Bewohner*innen ihrer „Abenteuerbucht“.

Aber nicht nur im Fernsehen sind die Welpen so beliebt, auch auf der Bühne sind Ryder und seine Hundefreunde äußerst erfolgreich: Mit ihrer ersten Live-Tour PAW Patrol Live! „Das große Rennen“, die 2022 durch zwölf Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz führte, konnten sie bereits über 100.000 kleine und große PAW Patrol-Fans begeistern. Ganz zu schweigen von den mehr als 5,5 Millionen Menschen in über 40 Ländern, die bereits ebenfalls eine PAW Patrol Live!-Show gesehen haben.

In den Herbstferien kommenden Jahres geht es mit einer brandneuen Showproduktion weiter – am 29. September 2024 feiert die von Nickelodeon und der VStar Entertainment Group präsentierte Show PAW Patrol Live! „Das große Piratenabenteuer" ihre Premiere in Hamburg, um anschließend erneut auf große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz zu gehen. Die PAW Patrol-Fans können sich bei PAW Patrol Live! „Das große Piratenabenteuer" auf eine action- und energiegeladene Live-Theateraufführung voller Musik und jeder Menge Spaß freuen, bei der sich Ryder und sein Welpen-Team diesmal zusammen mit dem Publikum auf eine echte Schatzsuche begeben.

Denn gerade als Bürgermeisterin Gutherz klar Schiff für die große Feier zum Piratentag in der Abenteuerbucht macht, stürzt Käpt‘n Tollpatsch in eine dunkle und geheimnisvolle Höhle. Natürlich eilt die PAW Patrol sofort zur Hilfe! Chase, Marshall, Rubble, Skye, Rocky und Zuma können Käpt’n Tollpatsch retten und entdecken dabei eine geheime Piratenschatzkarte, die sie in ein fantastisches Abenteuer führt.

Leider hat auch Bürgermeister Besserwisser aus dem Nachbarort von der Karte erfahren und will den Schatz nun natürlich unbedingt als erster finden – der Wettlauf beginnt.

Die Welpen brauchen wirklich „alle Pfoten an Deck“ für dieses einmalige Piratenabenteuer – einschließlich der Hilfe des neuesten PAW Patrol-Mitglieds Tracker, der buchstäblich immer ganz Ohr ist. Mit ihren heldenhaften Rettungsfähigkeiten, ihre genialen Problemlösungen und tollem Teamwork setzen die Welpen die Segel, um den Tag zu retten. Keine Aufgabe ist zu groß, kein Piratenkind ist zu klein!

Die rund einstündige Aufführung PAW Patrol Live! „Das große Piratenabenteuer“, die von einer kurzen Pause in zwei Akte unterteilt wird, bietet mitreißende Musik und eine ebenso abwechslungs- wie lehrreiche Geschichte, die Kinder auf gelungene Art und Weise an das Theater heranführt. Ein farbenfrohes Bühnenbild, kombiniert mit einer High-Tech-Videowand, lässt kleine und große Besucher*innen direkt in die PAW Patrol-Welt eintauchen und bringt sie zu den verschiedenen Schauplätzen des kurzweiligen Mitmach-Abenteuers. Gemeinsam mit den Welpen lernen Kinder und Erwachsene dabei verschiedene Piratensprüche, tanzen den Piraten-Boogie und helfen den süßen Hunden, der Schatzkarte zu folgen und immer auf dem richtigen Weg zu bleiben.