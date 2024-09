In ,,PolkaMania!", dem neuen Programm von Pawel Popolski geht wieder ,,der Post ab durch der Decke!".

Von den rasenden Rhythmen der Cheavy Metal Polka (Chighway to Chell) bis zur chammercharten Electro-Polka (chit me baby one more time) spannt Pawel den musikalischen Bogen ,,fur der junge und der alte Fans".