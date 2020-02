Pay what you want: Unplugged Special

Amy Lyons

In guter PWYW Manier ein Unplugged-Special, 5 Akustik Bands / Singer / Songwriter live und Du zahlst was es Dir wert ist.

„Give me freedom, and the open road!“ Wenn man in einer Zeile die Lieder von Amy Lyons zusammenfassen kann, ist es bestimmt diese. Die englische Liedermacherin erzählt von einem Weg, die sie aus der Heimat über Schottland und Neuseeland schließlich nach Würzburg geführt hat, und von den Freundschaften, der Liebe und der Sehnsucht, die sie unterwegs entdeckt hat. Amys Landsmann Tom Stennett sorgt dabei mit seiner lebhaften Lead-Gitarre und seinem Zweitgesang, ebenfalls international erlernt und feingeschliffen, für Harmonie, Kraft und ein wenig Blues-Gefühl

Der Liedermacher und studierte Geograph möchte mit seinem Debut-Album „Augen auf“ ein stärkeres Bewusstsein schaffen für die Welt, in der wir leben und für die Welt, in der wir einmal leben wollen. Augen auf für Klimawandel, Konsumverhalten und politischen Rechtsruck. Als besorgter Bewohner dieser Erde versucht er seine Umwelt ein Stückchen besser zu machen, nicht im Büro mit Excel und Outlook, sondern mit Gitarre, Stift und Papier.

MAILÄNDER feiert den straighten, akustisch orientierten Song im Folk-, Pop- und Punkrockgewand. Sowohl der Typ als auch seine Musik atmen eine beglückende Leichtigkeit. Die Stimme ist kraftvoll, die Gitarre seine verlässliche – und doch vielschichtige - Begleitung. Obendrauf packt MAILÄNDER eine Hingabe, die live eine ergreifende Energie entfacht.

Ohrwurm-Melodien wie sie Hammerfall schon Jahre lang verwenden, Orchesterparts die an Blind Guardian erinnern und ein Konzept das ähnlich wie bei Herr der Ringe über eine selbst erschaffene Fantasy-Welt und dessen Dorf "Cravenhall" erzählt. Das zeichnet "Cravenhall" aus... Doch was sich die 5 für eine Unplugged-Session überlegt haben kann

Nils Villmann und Roman Stolzenberger machen Studentenmucke straight outta Sanderau. Beide haben neben gemeinsamen Auftritten bereits einige Studiosessions hinter sich, in denen sich zwischen den beiden Wahlwurzbürgern eine enge Freundschaft entwickelt hat. Das musikalische Konzept: Folk trifft Indie!