PDC European Darts Tour

Was einst als geselliger Kneipen-Sport in Großbritannien begann, hat sich längst zu einem hallenfüllenden Großereignis entwickelt. Die legendäre European Tour der Professional Darts Corporation (PDC) macht bereits zum zweiten Mal Halt in Mannheim: Vom 6. bis 8. September geben sich die Top-Stars des Darts-Sports in der Maimarkthalle die Klinke in die Hand. Gefeiert werden sie dabei wie Popstars: Jubelnde Massen, Konfettiregen und ein spektakulärer Einzug der Spieler gehören zum Party-Programm. In zwei Sessions pro Turniertag müssen sie dann unter höchster Konzentration ihr Können unter Beweis stellen. Der strahlende Sieger darf sich am Sonntag über ein Preisgeld von 25.000 Pfund freuen.