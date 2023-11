Wenn der Winter in der Tür steht, streut Pe Werner "Ne Prise Zimt" in ihrem Hörgenuss reichen Konzert-Programm.

Pe Werner, mit ihrem Hit "Kribbeln im Bauch" jedem ein Begriff, widmet sie sich Augen zwinkernd deutschen Weihnachtsritualen und Geschichten rund um die Geschenke in letzter Minute, Schneeschipp-Pflicht, Gänsefüllungen, sowie Tannenbäumen zwischen Lamettenzwang und Brandschutzversicherung. Begleitet von Peter Gabinger (u.a. SWR1 Pop & Poesie in Concert) am Flügel schlendert sie unterhaltsam durch`s Winterwunderland aus Pop, Jazz und Chanson aus eigener Feder und Weihnachtsklassikern in Pe-sonderen Arrangements.