Pe Werner beflügelt und der Name ist Programm. In diesem Konzertabend spinnt die Singer/Songwriterin zusammen mit ihrem kongenialen Begleiter Peter Grabinger am Flügel ihre ebenso kabarettistischen wie poetischen Texte und Melodien mit „Seelenfederleichtigkeit“ zu Gold. Spielerisch reiht die Songpoetin in ihrem Best-of-Programm ihre Radiohits an Chanson und Pop, Couplets an Rock und Jazz und plaudert beherzt aus dem Nähkästchen. Zum 30-jährigen Bühnen- und 25-jährigen Plattenjubiläum präsentiert Pe Werner ihre Musik als kabarettistischen Liederabend und nimmt uns mit auf ihre Reise, die in der Kleinkunst begann – „von A nach Pe“ also. Im K erwartet

Sie ein Pe-sonderes Konzerterlebnis, bei dem die Liedermacherin, Songpoetin, Kabarettistin und Komponistin aus Köln mit diesem „Kribbeln im Bauch“ nicht nur „Segler aus Papier“ „Fliegen“ lässt.