Wenn der Winter in der Tür steht, streut Pe Werner Ne Prise Zimt in ihrem Hörgenuss-reichen Konzert-Programm.

Da­­rin widmet sie sich augenzwinkernd deutschen Weihnachtsritualen und Geschichten rund um die Geschenke in letzter Minute, Schneeschipp-Pflicht, Gänsefüllungen sowie Tannenbäumen zwischen Lamettazwang und Brandschutzversicherung.

Pe Werner ist die große Dame des deutschsprachigen Gesangs, als Sängerin, Songwriterin und Kabarettistin ein energiegeladenes Multitalent. Spätestens seit ihrem Hit Kribbeln im Bauch ist sie von den Konzertbühnen nicht mehr wegzudenken und überrascht regelmäßig mit neuen Arrangements und Alben.

Begleitet von Peter Grabinger am Flügel schlendert sie in ihrem Programm Ne Prise Zimt unterhaltsam durchs Winterwunderland aus Pop, Jazz und Chanson aus eigener Feder und Weihnachtsklassikern in „Pe-sonderem“ Arrangement.