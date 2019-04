Peacemaker – Meine Suche nach Frieden

Insidereinblicke in den Nahen Osten mit Simon Jacob.

Seit Jahren reist Simon Jacob durch Länder wie Syrien, Irak oder Iran, auch in unzugängliche Orte. Dort spricht er mit Menschen, immer auf der Suche nach Frieden. Seine Reiseschilderungen sparen die Schrecken dieser Kriegsgebiete nicht aus. Umso mehr will er aufzeigen, dass und wie Frieden wirklich möglich ist. Eine Botschaft, die Mut und Hoffnung macht und motiviert, für eine bessere Zukunft zu kämpfen und für etwas, was der Autor ausgerechnet im Irak und in Syrien wiedergefunden hat: Menschlichkeit. Er kann dabei Zusammenhänge erklären, die in Europa oft nicht verstanden werden und die entscheidend sind für die Frage nach der Zukunft - nicht nur dort, sondern auch bei uns. Jacob verbindet Analysen und Lösungsansätze mit Erfahrungen und Begegnungen.

Simon Jacob, 1978 geboren in der Südosttürkei, kam als Kind aufgrund religiöser und ethnischer Spannungen in der Türkei nach Deutschland. Er ist Vorsitzender des „Zentralrates Orientalischer Christen in Deutschland e.V. – ZOCD“. Aufgrund seiner zahlreichen Reisen und Kontakte in den Nahen Osten ist er gut informiert über die Entwicklungen dort. Er hat Journalisten von ARD und ZDF sowie der ZEIT in die Krisenregionen begleitet. Im Rahmen des von ihm initiierten Projektes "Peacemaker-Tour" war er 2015/16 als Friedensbotschafter des Zentralrates und freier Journalist im Nahen Osten unterwegs und besuchte auch die Krisengebiete in Nordsyrien und Nordirak.