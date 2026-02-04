Bereits zum dritten Mal gibt sich das Stuttgarter Irishfolk-Trio nun schon die Ehre und beglückt das Werkstatt-Publikum mit seinem mitreißenden Sound.

Dabei reicht den drei Herren ihr relativ simples Instrumentarium und ihre drei Stimmen, um ihr Publikum in Fahrt zu bringen. Und das schon drei Tage vor St. Patrick's Day! Spätestens während des dritten Stücks passiert dann, was bei Peatnik Sean immer passiert, man fühlt sich wie in einem Irishpub irgendwo auf der grünen Insel, klatsch und singt mit und hebt den Krug! Der Frühling kann kommen!