Pecha Kucha Night

Pecha Kucha ist ein Präsentationsformat, das ganz einfache Grundregeln hat.

Jeder Vortrag hat 20 Folien. Jede Folie wechselt automatisch nach 20 Sekunden. So dass jeder Vortrag exakt 6:40 Minuten dauert. Es gibt keine Animationen, keine Videos, nur die Vortragenden und ihre Präsentation.

Das Format zwingt zu inhaltlicher Dichte, zu Storytelling und zu einer klaren Botschaft, also das was gute Vorträge grundsätzlich ausmacht.