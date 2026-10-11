Der weltweit bekannte und auf der Ostalb sehr beliebte Präsentationsabend.

„PechaKucha – Night“ statt. Die Referent*innen stellen ihre Vorträge in genau 6:40 Sekunden dar, es gibt Platz für 20 Folien, die jeweils nach 20 Sekunden automatisch wechseln. Das Programm besticht durch inhaltliche Dichte und eine Mischung aus Information und Unterhaltung.

Durch den heitern Abend führen Gerburg Maria Müller und Thomas Maile führen. Die Gäste erwartet eine breite Palette an Themen, die in einer geselligen Atmosphäre mit Musik und Pausen für gegenseitigen Austausch präsentiert werden. Dieses Event nutzt die strengen Zeitvorgaben, um fesselndes Storytelling zu fördern und das Publikum nachhaltig zu inspirieren.