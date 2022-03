Pedelec-Trainings-Kurse der Deutschen Verkehrswacht

Das Kulturamt der Stadt Bad Rappenau bietet in Zusammenarbeit mit der Deutschen Verkehrswacht Heilbronn pünktlich zum Start der neuen Fahrradsaison mehrere Pedelec-Kurse auf dem Parkplatz in der Wagnerstraße/Mühltalhalle an. Jeder Teilnehmer bringt sein eigenes Pedelec mit. Es besteht Helmpflicht.