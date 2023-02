Soul Diamonds /"Instrumental night"

An diesem Freitag bringt Obi Jenne mit seinen Soul Diamonds ein von den Freunden des instrumentalen Funk und Souljazz lange ersehntes Programm zu Gehör. Ohne Sänger/-innen aber dafür mit einem dreistimmigen Bläsersatz der Spitzenklasse und der wunderbar kreativen Rhythmsection.

Das ergibt ein unwiderstehlich dynamisches Septett, das auf der Bühne groovt und mitreißt. Mit treibenden Rhythmen und messerscharfen Bläsersätzen mischen die SOUL DIAMONDS INSTRUMENTAL Hip-Hop, Jungle und Funk mit Elementen aus Jazz zu einem ganz eigenen Stil. Rhythmusbetonter Funk-Jazz mit einem Bläsersatz, der dem Publikum mit müheloser Präzision die Riffs nur so um die Ohren haut.

Zum ersten Mal ist in dem Kontext der Ausnahmetrompeter Ingolf Burkhardt zu Gast. Er wurde 1963 in Unterschefflenz in Baden-Württemberg geboren. Er studierte in Köln Jazz-Trompete und spielte parallel bereits mit der WDR Bigband, Chaka Khan und Peter Herbolzheimer. 1990 wurde er festes Mitglied der NDR Bigband und ist seitdem einer ihrer Hauptsolisten und spielt dort mit Jazzgrößen wie Quincy Jones, Al Jarreau, Abdullah Ibrahim, Dave Holland und Wayne Shorter. Man hört Ingolf jeden Tag bei den NDR Info Jingles und im Vorspann der Tagesschau. Als Studiomusiker hat er unzählige Jingles und CDs eingespielt, und war von 2001 bis 2008 Professor für Jazz-Trompete an der Musikhochschule Hamburg.

Neben ihm kommt mit Thorsten Skringer der Saxophonist der Heavytones, die 15 Jahre lang die TV TOTAL Sendung von Stefan Raab musikalisch begleitet haben und auch aktuell wieder große Präsenz haben.

Thorsten Skringer gewann 2003 den Yamaha Europe Saxophoncontest und ist seit Anfang 2009 festes Mitglied der TV Total Showband “Heavytones” welche auch außerhalb der TV Total Show regelmäßig live-Konzerte gibt. Insgesamt bestritt er mit den Heavytones fast 1000 Tv Total Shows und Castings. Im Zuge der Show Tv Total spielte Thorsten Skringer zusammen mit den Heavytones mit Acts wie: Till Brönner, Lionel Ritchie, Joss Stone, Jamie Cullom, Herbert Grönemeyer, Xavier Naidoo, Charlie Winston, Aloe Blac, Peter Kraus, Stephanie Heinzmann, Paul Carrack, Max Mutzke, Gregor Meyle, Lena M-L, Roman Lob, Helene Fischer, David Garrett, Xavier de Maistre, Tony Christie, Jonathan Jeremiah, Tim Bendzko, Joy Denalane, Natasha Bedingfield, Patrice, Raphael Saadiq, Bootsy Collins, Johannes Oerding, Helge Schneider, Pohlmann, Asa, Rox, Christian Durstewitz, Culcha Candela, Bela B, Howard Carpendale, Laith Al Deen, Steve Appelton, Roger Cicero, uvm… Unzählige CD Produktionen und Filmmusik Aufnahmen halten Thorsten Skringers Big Sound fest.

Mit Uli Röser, dem Posaunisten von Udo Lindenberg und zahlreicher Größen des Jazz und Pop wie auch der Mardi Gras Band und nicht zuletzt der „Soul Diamonds Live At The Bix“-Produktion aus dem Jahre 2019, komplettiert sich diese geniale Bläsersection.

In der Rhythmsection wird Obi Jenne von der genialen Stammbesetzung der Soul Diamonds unterstützt, die sich hier richtig schön austoben kann.

Stücke von Maceo Parker, Herbie Hancock, Nils Landgren und geniale Eigenkompositionen stehen auf dem Programm und es gilt ein von Maceo einst ausgerufenes Motto: 2 % Jazz and 98 % Funky Stuff…!

Besetzung: Ingolf Burkhardt (tp); Thorsten Skringer (sax); Uli Röser (pos); Dany Labana (git); Robert Kesternich (keys); Alex Merzkirch (b); Obi Jenne (dr, ld)