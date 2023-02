Jermaine Landsberger Quartett feat. Gabor Bolla

Jermaine Landsberger ist ein musikalischer Weltbürger und zählt heute durch seine Ausbrüche aus der Tradition zweifelsohne als Avantgardist der

europäischen Gypsy-Szene am Piano. Sein individuelles kraftvolles und melodisches Klavierspiel würzt er stehts mit Elimenten der Gypsymusik.

Landsberger kann auf zusammenarbeit mit Musikern wie zb. Larry Coryell, Bob Mintzer, Harvey Mason, Randy Brecker, Pat Martino u.v.m.

zurückblicken. Aktuell stellt er sein neues Album „With Heart and Soul“ vor. Jazzgigant Randy Brecker schrieb dazu die Linernotes und lobte seine Musik mit den Worten: „Jermaine´s Music has that particular Gypsy harmonic sensibility which brings a tear to the eye while it´s swinging like mad at the same time !

Der ungarische Saxofonist Gabor Bolla hat sich als einer der wichtigsten aufstrebenden Stars der Szene etabliert. 2004 erhielt er den Hans -Koller-

Preis als „Talent des Jahres“ in Österreich und 2005 gewann er den „Grand Prix“ als auch den „Prix du Public“ beim Avignon Jazz Festival in Frankreich. Sein Stil ist stark von den Giganten des Be-Bop und Harb-Bop beeinflusst, obwohl er seine Einflüsse aus dem Straight-Ahead, Modern-Jazz und der ungarischen Gypsymusik kombiniert.

Mit dem Kölner Bassisten Martin Gjakonovski am Kontrabass und dem Münchener Drummer Guido May an den Drums ist die Creme de la Creme der deutschen Jazzszene vertreten.

Das Programm der Band besteht aus geballter Power an Groove, Virtuosität und Melancholie. Kompositationen von Landsberger und Bolla, ausgesuchte Standards aber auch Melodien aus der Gypsy-Ecke werden in einem modernen Gewand präsentiert.

Besetzung: Jermaine Landsberger (p); Gabor Bolla (sax); Martin Gjakonovski (b); Guido May (dr)

Websites: www.jermainelandsberger.com | www.glm.de