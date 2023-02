Felix Eckenfelder Quartett

In diesem Quartett aus dem Herzen Europas haben sich im Frühjahr 2021 Musiker, stammend aus Deutschland und Frankreich in Stuttgart vereint, um ehrliche, unkomplizierte Musik zu machen. Dabei ist der Fokus besonders darauf gerichtet, die Zuhörer an der Klarheit und Schönheit der Musik teilhaben zu lassen.

Durch viel Energie und klare Melodien überzeugen die jungen Musiker und verbinden die Einflüsse Ihrer musikalischen und kulturellen Herkunft, wodurch sie einen authentischen, transparenten Bandsound schaffen.

In Ihren Interpretationen moderner Jazz Kompositionen im Stile von Künstlern, wie Mike Moreno und Aaron Parks, stellt die Band ein Gefühl von Schwerelosigkeit und Leichtigkeit her, dass dazu einlädt mit abzuheben.

Besetzung: Sebastian Minet (git); Moritz Langmaier (p); Nicolas Buvat (b); Felix Eckenfelder (dr)