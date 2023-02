Yht & open Jazz Ensemble (HMDK - Doppelkonzert)

Am heutigen Dienstag treten im BIX gleich zwei Formationen auf die Bühne — unterstützen Sie den Jazz-Nachwuchs und werden Sie Teil eines bunten Live-Programms!

YHT

Das Trio um den Pianisten Yannik Hofmann gibt an diesem Abend sein Debütkonzert im BIX.

Gemeinsam mit Florian Veit am Schlagzeug und Joel Büttner am Bass präsentiert Yannik Hofmann ein abwechslungsreiches Set zwischen Modern Jazz, Fusion und Eigenkomposition.

Besetzung: Yannik Hofmann (p), Joel Büttner (b), Florian Veit (dr)

Open Jazz-Ensemble

Fragt man Schülerinnen und Schüler nach Bach und Debussy, werden die meisten sagen, "schon mal gehört". Aber wie steht es um Miles Davis oder Charlie Parker?

Mit einem klassischen Musikhintergrund kann es eine Herausforderung sein, einen Walking Bass, Rhythm Changes oder das Improvisieren in der Schule zu vermitteln. Leichter fällt das, wenn man selbst schon einmal ein Stück von Miles oder "Bird" in einer Band erarbeitet hat. Dafür gibt es das "Open Jazz"-Ensemble an der HMDK Stuttgart. Unter Leitung von Prof. Mini Schulz haben sich Studierende der Schulmusik ein Semester lang mit verschiedenen Jazz Standards beschäftigt und freuen sich, nun ihr Programm im BIX vorstellen zu dürfen.

Besetzung: Miriam Wagner (voc), Benedikt Kasprik (tp), Johanne Zelle (sax), Simon Geiger (tb), Joschua Fetscher (p), Johanna Ehlers (b), Jakob Schulz-Klein (dr)