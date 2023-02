Restle / Sauer / Sickinger / Kappes & Tender

Restle/Sauer/Sickinger/Kappes

Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Reise. Nicht im Sommerurlaub auf Mallorca oder im Herbst auf einem Kurztrip in den Harz - Nein. Eine weitaus größere Reise. Sie verlassen unseren Planeten. Sie sind für lange Zeit unterwegs und sehen Dinge, die Sie noch nie zuvor gesehen haben. Sie fühlen, was Sie noch nie zuvor gefühlt haben. Bestimmt würden Sie, wieder Zuhause angekommen, davon berichten wollen. Aber können Sie das alles überhaupt noch kommunizieren? Sind die Erdbewohner interessiert an Ihren Geschichten oder hat sich alles zu sehr verändert?

Genau auf diesen Pfaden wandeln Samuel Restle, Daniel Sauer, Marco Sickinger und Jan Kappes an diesem Abend. Sie diskutieren diese Fragen und viele mehr, erzählen von ihrer Reise und fragen, ob Sie dazu bereit sind mit zu gehen. Grund dafür weshalb die Fragen überhaupt erst aufkamen, ist das Album „Return from the Stars“ von Mark Turner, dem sich vor allem Samuel Restle und Daniel Sauer über längere Zeit intensiv widmeten, versuchten zu verstehen, was dort passiert, um dann selbst, von dieser Musik stark inspiriert, tätig zu werden und eigene Werke in der Manier des Albums zu komponieren. Hauptsächlich diese Kompositionen werden Sie an diesem Abend hören und mit Ihnen die Fragen gestellt bekommen, über die Sie möglicherweise noch nicht im Traum nachdachten. Lassen Sie sich konfrontieren und wer weiß - vielleicht kommen Sie nicht mehr zurück, wie sie die Reise zunächst angetreten haben… Sind Sie bereit?

Besetzung: Samuel Restle (pos); Daniel Sauer (tsak); Marco Sickinger (dr); Jan Kappes (b)

Foto: Daniel Sauer

TENDER

Ein Trio ohne taktgebende Drums und ohne das Fundament des Basses, stattdessen eine intime Verschmelzung aus Gitarre, Posaune und Gesang.

Das ist „Tender“ aus Stuttgart. Sebastian Minet an der Gitarre, Samuel Restle an der Posaune und Mareike Riegert am Gesang.

Ihre Arrangements sind von der Liebe zum Great American Songbook geprägt und bringen dessen Stücke in eine ganz neue, ungewöhnliche, aber auch ungewohnt vertraute Richtung. Diese Band ist für jeden etwas, der den Minimalismus mag und offen für eine neue Art von Trio ist, welche die Konventionen gerne außer Acht lässt, nicht aber den Respekt vor dem Jazz verliert.

Besetzung: Samuel Restle (Pos); Sebastian Minet (git); Mareike Riegert (voc)