Bix Tipp: Loui Matute / our Folklore Tour 2023

Sind wir dazu bestimmt, nur die Musik zu spielen, die kulturell zu uns gehört und in uns lebt? Wirken die zwischen den Ländern liegenden Grenzen und die Weiten des Salzwassers wie natürliche Schwellen, die verhindern, dass die Seele und der Geist der Musik über ihren geografischen Rahmen hinaus geteilt und weitergegeben werden können?

Durch seinen honduranischen Vater ist Louis Matute in die südamerikanische Musik eingetaucht. Kuba, Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, jedes dieser Länder brachte ihm ein Element, eine Inspiration, die er sich zu eigen machte. Durch seine deutsche Mutter entdeckte er die großen Komponisten, deren harmonischen Geist er bewahrte. Sowohl geografisch als auch musikalisch scheinen diese Kulturen gegensätzlich zu sein, wenn sie sich nicht sogar in Paralleluniversen entwickeln. Gelegentlich überschneiden sie sich, selten aber vermischen sie sich.

Mit einer manchmal zerstörerischen Enge nutzte Louis Matute die Gelegenheit zum Aufbau. Er verstärkte sein eigenes Fundament mit Elementen von anderswo. Ohne Angst, fremde Gebiete zu erkunden, nahm er seine sechs Musiker mit auf dieses Jazz-Abenteuer. Er ließ sich während einer

zwangsläufig bereichernden Reise von Schwingungen inspirieren, die Hunderte oder gar Tausende von Kilometern entfernt waren, die von musikalischen Boten gebracht oder direkt vor Ort aufgenommen wurden. Sie respektieren die Codes und Werte der eingeschlagenen Wege und vermischen sich so, dass nichts überhandnimmt, sondern alles ein Ganzes bildet.

Eine neue Kultur, eine neue Folklore. Our Folklore. Elektrisch in einem rein instrumentalen, akustischen Ensemble, zeichnet seine Gitarre die starken und ausdrucksstarken Themen, die Klavier und Blechbläser auf dem zu beschreitenden Weg leiten werden. Ein Weg, der die sechs Saiten unter dem Einfluss nervöser Rhythmen über das Mittelmeer hinausführte, um auf eine Oud zu treffen, die ihre orientalischen, bezaubernden und geheimnisvollen Melodien spielt. Die Oud ist ebenso zum Jazz geworden wie der Jazz orientalisch. Inmitten von traditioneller südamerikanischer Musik und melancholischem Pop-Rock, ein weiteres Stück in dieser einzigartigen künstlerischen Landschaft.

Der Leiter Louis Matute verdunkelt seine Partituren mit Blick auf die Stärken jedes einzelnen Musikers, der sein Large Ensemble bildet. Durch den totalen Zusammenhalt kann dann jeder wie ein Solist glänzen, wenn die Zeit gekommen ist. Die Kultur zum Ausdruck bringen, die man in das Septett einbringt. Die Kultur, die man entdeckt und assimiliert hat. Die Kultur, die durch ihre Tasten, ihre Schläge oder ihre Bewegungen am Griff zu einem Element geworden ist, das sowohl konstitutiv als auch zentral für diese neue Folklore ist. Our Folklore.

Besetzung: Louis Matute (g); Leon Phal (sax); Virgile Rosselet (b); Nathan Vandenbucke (dr); Andrew Audiger (p); Zacharie Ksyk (tp)