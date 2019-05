Pee Pee Paper Pizza

“Ein Kaugummi, der jeden Geschmack haben kann, den man sich wünscht! Eine Traumbrille, die böse Träume fernhält! Tentakelhaare, die dein Zimmer aufräumen! Oh ja, das alles gibt es – in einer Welt aus Papier und Phantasie. In einer Welt, in der wir zu Heldinnen und Helden werden und jedes Abenteuer bestreiten.

Die Figurenspielerin Juliane Charlotte Bröcker und die Sprechkünstlerin Josephine Hochbruck verwandeln den Theaterraum in eine Welt, in der alles möglich ist und tauchen als Superheldinnen in wilde, verrückte, laute und leise Abenteuer ein. Gemeinsam erzählen und leben sie die Geschichten aus der Welt von „peepaperpizza“ und lassen die Grenzen zur Wirklichkeit verschwimmen…

Das Stück feierte im letzten Jahr seine Premiere auf einem der weltweit größten Kulturfestivals, dem FESTIVAL FRINGE, in Edinburgh, Schottland. Die beiden Darstellerinnen entwickelten gemeinsam mit Regisseurin und Theaterpädagogin Hannah Wehrum das Stück auf Grundlage ihrer Phantasie und Erlebnissen aus der eigenen Kindheit. Das Ergebnis ist eine zauberhafte Welt voller Bilder und Möglichkeiten, die zum Träumen einladen.”