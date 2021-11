Peer Gynt ist ein Träumer, ein Lügner, der sich mit der Märchenwelt identifiziert und seiner Fantasie freien Lauf lässt. Wer länger auf dem Meer unterwegs ist, erliegt auch den Trugbildern, die die Wolken bilden.

Viele Rollen hat er angenommen und muss feststellen, dass er völlig unbedeutend ist. Alles Fassade. Schicht um Schicht, Existenzform um Existenzform häutet er sich und findet doch keinen Kern. Das erschüttert ihn, Identität erweist sich als Konstrukt.

Theaterlegende Roberto Ciulli und die famose Tragödin Maria Neumann begeben sich zusammen auf eine packende Reise ins Innere des dramatischen Gedichts von Henrik Ibsen. Ihre Fassung konzentriert sich ganz ohne Schnickschnack und Schlenker auf das Wesentliche des nordischen Sagenhelden Peer Gynt. Gemeinsam hasten die beiden Spielwütigen durch Rollen und Szenerien, wälzen sich auf Tisch und Bett, atemlos sitzen sie da, starr vor dem Berg aus Leben, den sie da hinaufsteigen müssen. Es ist radikal rührend, wie das grandiose Duo sich durch die Lebensgeschichte eines Gescheiterten spielt. Beide sind alle und alles, und wenn es still wird, ist es besonders stark. „Die zwei könnten sich auch“, so ein Kritiker der Westfälischen Rundschau, „Robinson Crusoe oder das Alte Testament vorgenommen haben – man könnte nicht wegsehen. Zu elementar ist, was da zwei Theatertiere aus sich selbst schöpfen.“

Dauer ca. 1,5 Stunden