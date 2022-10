Peer Gynt

Nach dem gleichnamigen Drama von Henrik Ibsen

Edward Clug Choreografie

Edvard Grieg Musik

Leo Kulaš Kostüme

Marko Japelj Bühne

Tomaž Premzl Licht

Slowenisches Nationalballett Maribor

Bauernsohn Peer ist ein fröhlicher Draufgänger, er sehnt sich nach Glück und fernen Ländern. Aber seine Träumereien werden immer mehr zu Lügen, seine Märchenreise zum Blick in die eigene Psyche. Aus Henrik Ibsens weltberühmtem Drama schuf Edward Clug 2015 sein erstes abendfüllendes Ballett für seine »Heimatkompanie«, das Slowenische Nationalballett in Maribor. Ihr hält er trotz seines internationalen Choreografen-Ruhms seit zwanzig Jahren als Direktor die Treue. Clug erzählt die Abenteuer beim Bergkönig, die Reise nach Arabien und die Rückkehr zur wartenden Solveig als große Parabel über Leben und Tod. Dafür wurde die bekannte Schauspielmusik von Edvard Grieg um weitere Werke des norwegischen Komponisten ergänzt.

Wir verfolgen Peers Lebensweg vom sorglosen Jungen zum alten, gebrochenen Mann, stets begleitet von Symbolfiguren wie dem weißen Hirsch und einem witzig-unheimlichen Tod. Gehüllt in die Naturfarben des Nordens und in fantasievolle Kostüme, integriert die Choreografie eine kantige Folklore in Clugs eher minimalistisches, auf der Klassik basierendes Tanz-Idiom. Sensibel zeichnet er die Frauen in Peers Leben und zeigt den Weg eines Menschen, der eigentlich immer jemand anderes sein will. Das Werk wurde seit der Uraufführung von großen Häusern wie dem Wiener Staatsballett und dem Ballett Zürich übernommen. In Forum am Schlosspark ist die Originalproduktion aus Maribor zu sehen.

TRAILER Slowenisches Nationalballett Maribor

EINFÜHRUNG 19.20 Uhr