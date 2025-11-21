Peer Gynt von Henrik Ibsen gilt als der Faust des Nordens.

Nach dem großen Publikumserfolg Hamlet in der Spielzeit 23/24 bringt die Opernwerkstatt am Rhein nun diesen Klassiker mit Live-Rockband vor der Kulisse dunkler norwegischer Berge nach Waiblingen.

Ausgangspunkt der Bearbeitung ist das dramatische Ibsen-Gedicht aus dem

Jahre 1867 in der Übersetzung von Christian Morgenstern: Der verarmte Bauernsohn Peer Gynt flüchtet sich in Tagträume und Lügenmärchen, glaubt sich zu Höherem berufen und zieht in die Welt. Auf seiner verschlungenen Reise zu sich selbst hat er eine Vielzahl an Begegnungen – u.a. mit Trollen, Nymphen und Dämonen. Als ewig Suchender ist er auch ein Mensch unserer Zeit.

Die Gefühle der Figuren werden in Pop- und Rocksongs der letzten 30 Jahren treffend gespiegelt: Die Charaktere wie Peer, seine große Liebe Solveig oder seine Mutter Aase sprechen durch Songs von Radiohead, Lady Gaga und Ed Sheeran oder The Cure und den Scorpions u.v.m. Auch die immer wieder erklingende klassische Bühnenmusik von Edvard Grieg wurde neu arrangiert. So entsteht ein Rockmusical, das trotz der Leichtigkeit der Darbietung den Ernst und die vielschichtigen Ebenen des Klassikers beibehält.

In dieser aufwendigen Produktion der mehrfach ausgezeichneten Opernwerk-

statt am Rhein treffen 15 Darsteller/-innen und fünf Musiker/-innen in aufwendigen Kostümen inmitten von vier Meter hohen Felslandschaften aufeinander.