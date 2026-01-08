Der „Faust des Nordens“ von Henrik Ibsen in der Übersetzung von Christian Morgenstern wird hier in einer rockigen Version mit Musik u. a. von Radiohead, Kygo, Lady Gaga und Ed Sheeran auf die Bühne gebracht.

Peer Gynt stellt bestehende Gesellschaftsformen in Frage, lässt sich naiv auf die Welt ein, ist in Allem ein Suchender, der sowohl märchenhafte und fantastische Szenarien erlebt, als auch manchmal selbst unter die Räder kommt. Allein die Liebe der unerschütterlichen Solveig wird ihn am Ende retten können.

Die ambivalenten Gefühle und fantastischen Erlebnisse der Protagonisten werden in den Songs emotional widergespiegelt. Selbst die klassische Bühnenmusik von Edvard Grieg wurde für die Rockband neu arrangiert und kommt leitmotivisch zur Anwendung.

So wird nach dem umjubelten Hamlet in der letzten Spielzeit diesmal der nordische Klassiker attraktiv für Jung und Alt auf die Bühne gebracht.

Produktion Opernwerkstatt am Rhein

Regie Sascha von Donat

Musikalische Leitung Yuhao Guo

Choreographie Tatiana Feldman

Mit Elias Heiligendorff, Ana Ramirez, Anastasia Hille, Alexandra Lowygina, Stefan Peters u. a.