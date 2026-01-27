PEIUS MORTE // WELTENBRAND // COCKROACH

Seit mehr als drei Dekaden, genauer gesagt seit 1992, spielen die Sch(w)aben von Cockroach technisch anspruchsvollen Oldschool Thrash Metal.

Durch ihre ehrliche Spielfreude und anhaltende Stiltreue haben sie sich mit zahlreichen Konzerten über die Jahre einen hervorragenden Ruf in der Metalszene erspielen können. Abseits der Bandaktivität veranstaltete Sänger Frank Geue zudem das Metallic Noise Festival, auf dem sich Cockroach fast alljährlich als bekannte Größe des Undergrounds live präsentierten. Mit „Judgement Day“ erschien 2012 das fünfte Cockroach-Album. Aktuell arbeitet die Band mit neuer Besetzung am 6. Album. Es ist also noch kein Ende in Sicht. Thrash til death

Einlass um 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr