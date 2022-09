Pelham & Wehn retten die Welt - der Realtalk live in Heidenheim

Alle drei Wochen machen Moses Pelham und Jan Wehn dem Titel ihres Podcasts "PELHAM & WEHN RETTEN DIE WELT" alle Ehre - oder versuchen es zumindest.

Jetzt kommt das Anliegen auf die Bühne. Und zwar im Realtalk-Format. Das heißt, die beiden sprechen nicht nur vor Publikum, sondern unter intensiver Einbeziehung desselben. Pelham & Wehn werden an diesem Abend die Fragen des Publikums so unverblümt wie nur irgendwie möglich beantworten. Um diese Offenheit zu ermöglichen, sind Aufnahmegeräte, Kameras und so natürlich auch Mobiltelefone bei dieser Veranstaltung natürlich nicht erlaubt. Was hier besprochen wird, bleibt hier. Hinter verschlossenen Türen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, privat.

Vielleicht gelingt mit den Besuchern in Heidenheim endlich, was Pelham & Wehn alleine bisher nicht schafften, jedenfalls müsste es eigentlich an diesem Abend "HEIDENHEIM, PELHAM & WEHN RETTEN DIE WELT" heißen.

Moses Pelham, geboren 1971, ist Produzent, Autor, Rapper und Betreiber des Frankfurter Musiklabels 3p.

Jan Wehn, geboren 1986, ist Musikjournalist, Ghostwriter und Autor mehrerer Bestseller.