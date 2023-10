Pelligrini, Santi Pelligrini

Vortrag und Lesung mit Bildern.

Von seiner Reise nach Rom im Jahre 1236 hinterließ Abt Albrecht von Stade in seinen Aufzeichnungen detaillierte Wegbeschreibungen. Dinkelsbühl war eine der Stationen auf seinem Pilgerweg. Die Route wurde als Pilgerweg neu entdeckt und will in ökumenischer Offenheit verschiedene Menschen in Bewegung setzen und als Weg der Begegnung Kulturen zusammenführen.

Die Kunsthistorikerin Julia Meister stellt den Pilgerweg Via Romea vor und zeigt kulturelle Highlights.

Im zweiten Teil des Abends liest der Autor und zeitweilige Pilger Achim Fischer aus seinem neuen Buch „Bürgermeister Dombrowski und die VIA ROMEA.“ Er schildert seine Erlebnisse mit der bunten Pilgergruppe auf dem italienischen Teil des Weges – kuriose, überraschende und zum Teil schrille Erlebnisse. Pilgererfahrungen der besonderen Art.

Leitung: Achim Fischer und Julia Meister