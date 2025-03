Frank-Markus Barwasser, besser bekannt als Erwin Pelzig, steht seit über 30 Jahren auf Deutschlands Kabarettbühnen und wurde unter anderem mit dem »Bayerischen Kabarettpreis« und dem »Deutschen Kleinkunstpreis« ausgezeichnet.

Der biedere Unterfranke mit dem unverwechselbaren Kordhut ist der perfekte Zeitgeistkritiker, der sich weit über die fränkische Heimat hinaus Gedanken macht. Pelzig meint es gut mit der Welt, wenn er auch viel »messerscharf« und »glasklar« zu bemängeln hat. Sein Weg zur Erkenntnis ist manchmal verworren einfach: durch falsche Rückschlüsse zum richtigen Ergebnis kommen – oder umgekehrt. »Pointensatt« und »bitterbös-komisch« ist Erwin Pelzig, egal wo – anwesend, um dem Schicksal in die Suppe zu spucken. Dabei weiß eigentlich keiner so recht, was er täglich treibt, was neben der Frage nach dem Inhalt seines Herrentäschles wohl sein großes Geheimnis ist. In der TauberPhilharmonie präsentiert er sein neues Programm – so neu, dass der Titel bei Druckschluss noch nicht feststand.