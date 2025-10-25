Pen and Paper - Rollenspiele für Jugendliche und Erwachsene.

Schon mal etwas von Dungeons and Dragons gehört? Oder das schwarze Auge? In der Stadtbibliothek können alle Jugendlichen und Erwachsene, die sich schon immer mal als Held oder Heldin versuchen wollten, die Welt der Rollenspiele kennenlernen.

Die Spielleiter von RabenThing stellen verschiedenste Szenarien vor und leiten euch gekonnt durch das Spiel. Ohne Anmeldung, die Teilnahme ist kostenfrei. Vorkenntnisse im Bereich Rollenspiele sind nicht notwendig