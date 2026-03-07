Pen&Paper Rollenspiel-Abende beim FRoG e.V.

Pen&Paper Rollenspielrunden für alle Interessierte

Jeden Freitag (außer feiertags) veranstalten wir offene Spieleabende mit wechselnden Spielsystemen. Kostenlos, ohne Anmeldung, offen für Interessierte jeden Alters. Auch für absolute Neulinge geeignet!

Ein Pen-&-Paper-Rollenspiel (auch P&P genannt) ist ein kollaboratives erzählerisches Spiel, bei dem eine Gruppe von Spielenden gemeinsam eine Geschichte erschafft und erlebt. Es wird mit Papier, Stift und Würfeln gespielt und zeichnet sich durch kreative Interaktion, Fantasie und Entscheidungsfreiheit aus.

Kommt vorbei und schnuppert rein!