Eingeladen sind alle Jugendlichen ab 12 Jahren mit Spaß am künstlerischen Experiment. Der Kurs öffnet den Raum für kreative Lösungen und ermutigt zum persönlichen Ausdruck.

"Pen to Paper", der Zeichenkurs der Jungen Kunstschule Ansbach startet ins Schuljahr 2026/27.

Jeden zweiten Freitag von 18 Uhr bis 20 Uhr werden im Kunsthaus R3 von den Akteuren der Jungen Kunstschule verschiedene Techniken vorgestellt. Linolschnitt, Ölmalerei, Mode-, Character- und Comiczeichnen stehen für das kommende Halbjahr auf dem Programm. Neu in der Planung sind ein Videoprojekt für die Grüne Nacht und eine Kooperation mit dem Theater Ansbach.

Pro Teilnahme werden Materialgeld erhoben.

Quereinstieg ist jederzeit möglich.

Anmeldung bitte unter juks@kulturforum-ansbach.de.