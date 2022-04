× Erweitern http://dq-agency.com Penelope Isles

Als würde man einen Felsen aufbrechen, um darin einen Kristall zu entdecken. Schimmernd, intim und wunderschön destruktiv, das ist die Penelope Isles Experience.

Die Geschwister Jack und Lily Wolter machen Musik, die Neugier und Sensibilität für die Welt um sie herum offenbart. Die vierköpfige Band hat auf ihrem Weg von Brighton über die Isle of Man einen Sound entwickelt, der sich immer wieder dramatisch und zugleich sanft entfaltet. Die nostalgische, aber unbestreitbar zeitlose Debüt-LP „Until The Tide Creeps In“ von Penelope Isles wurde im Juni 2019 bei Bella Union Records veröffentlicht. Das aktuelle Album „Which Way To Happy“ erschien im November 2021