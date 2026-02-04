Peng Peng Parker

Dorothy Parker (1893–1967) war eine vielschichtige Frau: Dichterin, Geliebte, Werbetexterin und Oscar-Nominee. Ihr lyrisches Werk ist witzig, lakonisch, mal zart, mal hart. Niemand hat so seufzend, so verlachend über die Liebe und das Rangeln zwischen den Geschlechtern geschrieben wie Dorothy Parker und uns dabei Karikaturen und fein linierte Porträts der Boulevardlöw*innen ihrer Zeit hinterlassen. Ein New York der Zwanzigerjahre ohne diese Ikone ist undenkbar.

Die Lyrikerin und Performerin Nora Gomringer und die Jazzmusiker Philipp Scholz und Philip Frischkorn bringen Parkers Gedichte zum Singen. Sie stellen ihr Werk in die Tradition von Barmusik: Lieder wie Oliven in Martinigläsern sind entstanden, gehaltvoll, rund und am Ende des Tages ein kleiner Kosmos all dessen, was man noch braucht, damit der Tag ausklingt.

Nora Gomringer – Stimme

Philipp Scholz – Schlagzeug

Philip Frischkorn – Klavier