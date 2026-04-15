Pepino im Dschungel der Gefühle

Wir alle haben Talent...

Ein Clownsstück vom Ludwigsburger Theater Q-rage das zeigt, dass wir alle Talente haben und wie wichtig es ist, zu sagen, was uns auf dem Herzen liegt...

Pepino geht total gerne in den Kindergarten. In seiner Freizeit spielt er am liebsten mit seinem besten Freund Salto Autorennen. Eines Tages aber ist er ganz frustriert, weil er es nicht schafft im Kindergarten ein Schiffchen zu basteln. Er hat schlechte Laune und erzählt weder seiner Mutter noch Salto, warum er so traurig ist. Zum Glück taucht da Polle auf, eine sprechende Puppe, die Pepino mit Unterstützung der anwesenden Kinder hilft. Pepino erkennt, dass es ganz wichtig ist über das zu reden, was einen bedrückt...