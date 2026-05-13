Pepper & Salt | Äbbes von Ällem

Schwäbischer Humor mit englischem Namen:

Seit 30 Jahren präsentiert Pepper&Salt A-Cappella Gesang auf höchstem Niveau – ein Grund zu feiern!

Doch was wählt man aus dem unermesslichen Repertoire aus?

Ganz einfach: ÄBBES VON ÄLLEM

Lieblings-Songs, Skurriles, Lustiges, Berührendes und Nagelneues, also:

wasaltswasblaueswasluschtigsondwasnuis!

Wir freuen uns darauf, mit unseren Fans anzustoßen, denn IHR, unser Publikum, seid von Anfang an

von Ällem des Beschde!

Doro Götz – Sopran

Jeschi Paul – Alt

Klaus Rother – Tenor

Wolf-Dieter Rahn – Bariton

Robert Kast – Bass