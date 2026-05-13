Pepper & Salt | Äbbes von Ällem

Schwäbischer Humor mit englischem Namen:
Seit 30 Jahren präsentiert Pepper&Salt A-Cappella Gesang auf höchstem Niveau – ein Grund zu feiern!
Doch was wählt man aus dem unermesslichen Repertoire aus?
Ganz einfach: ÄBBES VON ÄLLEM
Lieblings-Songs, Skurriles, Lustiges, Berührendes und Nagelneues, also:
wasaltswasblaueswasluschtigsondwasnuis!
Wir freuen uns darauf, mit unseren Fans anzustoßen, denn IHR, unser Publikum, seid von Anfang an
von Ällem des Beschde!
Doro Götz – Sopran
Jeschi Paul – Alt
Klaus Rother – Tenor
Wolf-Dieter Rahn – Bariton
Robert Kast – Bass