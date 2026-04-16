Pepper & Salt: ÄBBES VON ÄLLEM

Schwäbischer Humor mit englischem Namen: Seit 30 Jahren präsentiert Pepper&Salt A-Cappella Gesang auf höchstem Niveau - ein Grund zu feiern!

Doch was wählt man aus dem unermesslichen Repertoire aus?

Ganz einfach: ÄBBES VON ÄLLEM

Lieblings-Songs, Skurriles, Lustiges, Berührendes und Nagelneues, also: wasaltswasblaueswasluschtigsondwasnuis!

Wir freuen uns darauf, mit unseren Fans anzustoßen, Denn IHR, unser Publikum, seid von Anfang an von Ällem des Beschde!