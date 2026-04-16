Pepper & Salt: ÄBBES VON ÄLLEM

Schwäbischer Humor mit englischem Namen: Seit 30 Jahren präsentiert Pepper&Salt A-Cappella Gesang auf höchstem Niveau - ein Grund zu feiern!
Doch was wählt man aus dem unermesslichen Repertoire aus?
Ganz einfach: ÄBBES VON ÄLLEM
Lieblings-Songs, Skurriles, Lustiges, Berührendes und Nagelneues, also: wasaltswasblaueswasluschtigsondwasnuis!
Wir freuen uns darauf, mit unseren Fans anzustoßen, Denn IHR, unser Publikum, seid von Anfang an von Ällem des Beschde!
Info
Kabarett der Galgenstricke Webergasse 9, 73728 Esslingen am Neckar
Theater & Bühne