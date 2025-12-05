Pepper & Salt - Wovon ich singen und sagen will

Mit „Christmas Songs und Geschichten rund ums Fest“ stimmen Pepper & Salt auf die Weihnachtszeit ein.

Weihnachtliche Klänge verbinden sich mit spannenden oder auch heimeligen Geschichten, die berühren. Dazu gibt es instrumental-wirkende Vokalmusik, dichte A-Cappella-Arrangements, festliche Choräle und vor allem swingende American Christmas Songs. Ein einmaliges Geschenk, das das Ensemble immer wieder in der Vorweihnachtszeit gemeinsam mit dem Publikum öffnen möchte.

Pepper & Salt präsentiert sich dabei in neuer Würzmischung: Dorothee Götz, die vielseitige Sopranistin des beliebten Frauen-Trios Honey Pie, singt seit einem Jahr im Stuttgarter A-Cappella-Ensemble mit und brilliert mit stilvollen, jazzigen Höhen. Neu hinzugekommen ist Wolf-Dieter Rahn, ein erfahrener Bariton, der mit seinem farbenreichen Jazz-Style bereits beim Trio Re-Bopbegeisterte.

Robert Kast legt wie zu Anfang seiner A-Cappella-Karriere wieder das Bass-Fundament im fünfstimmigen Satz. Jeschi Paul und Klaus Rother sind nach wie vor unverzichtbare Bestandteile der Rezeptur.