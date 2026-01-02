Pepper & Salt

Die fünf Sänger:innen mit dem englischen Namen und dem schwäbischen Humor zelebrieren seit 30 Jahren A-Cappella Gesang auf höchstem Niveau - ein Grund zu feiern!

Doch was wählt man aus dem unermesslichen Repertoire aus? Ganz einfach: ÄBBES VON ÄLLEM!

Lieblings-Songs, Skurriles, Lustiges, Berührendes und Nagelneues!

Wir freuen uns darauf, mit unseren Fans anzustoßen, denn IHR, unser Publikum, seid von Anfang an von Ällem des Beschde!