Pepper & Salt

ÄBBES VON ÄLLEM

Theaterhaus Stuttgart Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart

Die fünf Sänger:innen mit dem englischen Namen und dem schwäbischen Humor zelebrieren seit 30 Jahren A-Cappella Gesang auf höchstem Niveau - ein Grund zu feiern!

Doch was wählt man aus dem unermesslichen Repertoire aus? Ganz einfach: ÄBBES VON ÄLLEM!

Lieblings-Songs, Skurriles, Lustiges, Berührendes und Nagelneues!

Wir freuen uns darauf, mit unseren Fans anzustoßen, denn IHR, unser Publikum, seid von Anfang an  von Ällem des Beschde!

Konzerte & Live-Musik
