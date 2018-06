Pepperoni Sommerbühne

× Erweitern Sommerbühne

Pepperoni-Jubiläums-Sommerbühne 2018

Jazz, Theater, Musik, Pantomime, Puppenspiel.

Treffen Sie uns am See in Walldürn-Gottersdorf.

Im fünfunddreißigsten Jahr unserer Truppe gibt es sowohl neue Überraschungen als auch "gute alte Bekannte" in unserem Theaterzelt zu erleben. In den nächsten Wochen erfahrt ihr mehr über das Pepperoni-Sommerbühnen Programm und alle spannenden Neuigkeiten.Also im Kalender vormerken: vom 1. bis 4. August in Walldürn-Gottersdorf im Eingangsbereich des Odenwälder Freilandmuseums.....Musik, Theater, Comedy und Mundart für die ganze Familie.