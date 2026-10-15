Percusiano Fusion

Beim ersten Zusammentreffen sprang sofort ein musikalischer und menschlicher Funke über, der sie bis heute verbindet. Erstmals 2022 begeisterten die beiden ihr Publikum beim allerersten offiziellen Konzert auf dem Tamburi Mundi Frame Drum Festival in Freiburg. Schnell war klar, dass dieses Projekt fortgeführt werden muss.

Das Duo verspricht ein vielseitiges Programm, emotional und kreativ umgesetzt mit zahlreichen Percussion-Instrumenten aus verschiedenen Kontinenten, Piano und dem ein oder anderen „Überraschungs”-Instrument.

Ilja Ruf (Piano/Klarinette) und Max Gerwien (Percussion)