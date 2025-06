Percy an the BrassMachine

„Brass up your life!“

Was als kleine Jam-Session unter ambitionierten Orchester-Blasmusikern beim Musikverein Bissingen begann, hat sich innerhalb eines Jahres zu einer lässigen und angesagten Brass-Band entwickelt. Das mit Trompete, Saxophon, Sousaphon, Posaune, E-Bass und Schlagzeug nicht nur traditionelle Blasmusik machbar ist, beweisen Percy and the BrassMachine bei jedem ihrer Auftritte. Ihr Markenzeichen? Pop-, Rock- und Funk-Songs werden mit Blasinstrumenten brassmäßig interpretiert, immer mit einem flotten Spruch auf den Lippen und die Garantie darauf, dass während eines Auftritts kein Bein ruhig stehen bleibt.