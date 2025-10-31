Perez - Patitucci - Cruz Trio

Die Musiker dieses Trios schreiben seit vielen Jahren Jazzgeschichte. Danilo Perez und John Patitucci waren über zwei Jahrzehnte Mitglied des legendären Quartetts von Wayne Shorter.

Da in dieser Band das Motto galt „we play the unheard“, war neben hohem musikalischen Können vor allem die Fähigkeit gefragt, mit großer Kreativität spontan neue Ideen zu kreieren.

Schon als junge Musiker wurden sie von Jazzgrößen wie Dizzy Gillespie oder Chick Corea in deren Bands geholt. Mit Adam Cruz gesellt sich ein Schlagzeuger hinzu, der zu den gefragtesten Drummern des Modern Jazz gehört. Es erwartet uns ein Feuerwerk an musikalischen Einfällen!