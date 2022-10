Perfect Day - Autorenlesung mit Romy Hausmann

Die Bestsellerautorin Romy Hausmann liest aus ihrem Thriller »Perfect Day«.

Seit Jahren verschwinden junge Mädchen, die später tot aufgefunden werden. Der Philosophieprofessor und Anthropologe Walter Lesniak wird beschuldigt, die Morde begangen zu haben. Seine Tochter Ann ist von seiner Unschuld überzeugt und begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit.

Romy Hausmann, Jahrgang 1981, hat sich 2019 mit ihrem Thrillerdebüt "Liebes Kind" sogleich an die Spitze der deutschen Spannungsliteratur geschrieben. Übersetzungen ihrer Bücher erscheinen in 26 Ländern. Die Autorin wohnt mit ihrer Familie in einem abgeschiedenen Waldhaus in der Nähe von Stuttgart.